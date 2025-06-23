Emrah’ın oğlu Elyesa gündem oldu! Babasına olan benzerliği ve sesi çok konuşuldu

Şarkıcı Emrah’ın oğlu Elyesa, müziğe olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl babasıyla düet yapan Elyesa, bu kez Emrah’ın yeni şarkısını tek başına seslendirdi. Baba-oğul benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Kariyerindeki müzik başarısından çok son dönemde yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan, bu kez oğlu Elyesa ile gündemde.

Emrah’ın 2014 yılında evlendiği Sibel Kirer ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen Elyesa Erdoğan, geçtiğimiz yıl babasıyla sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Elyesa, bu kez babasının yeni şarkısını tek başına seslendirdi.

Elyesa’nın arabada söylediği şarkı, annesi Sibel Kirer tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kirer, videoya “Yakışıklılığı ayrı, sesi ayrı” notunu düşerek oğlunun hem fiziksel hem de müzikal yeteneğini öne çıkardı. Baba-oğul benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

ŞARKICI EMRAH SON DÖNEMLERDE SERVETİYLE GÜNDEMDEYDİ...

2014’te Sibel Kirer’le evlenen Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu: 2014’te doğan Elyesa ve 2017’de dünyaya gelen kızları Eleysa. Çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ederken, Emrah’ın evlilik dışı ilişkisinden olan büyük oğlu Tayfun Erdoğan’ı hâlâ kabul etmediği biliniyor.

Ayrıca servetiyle gündeme gelen Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.