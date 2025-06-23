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Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün için Çorum’da 20 otel kapatıldı, 10 ek uçak seferi düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünden kareler sosyal medyada gündem oldu.

Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, iş adamı Ahmet Ahlatcı ile Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün çok konuşuldu: Ünlü isimler dikkat çekti - 1. Resim

Çorum’da gerçekleşen görkemli düğün, iş, sanat ve spor dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı - 2. Resim

DÜĞÜNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat, Banu Ilıcalı gibi ünlü isimlerin katıldığı davette Sibel Can ve Edis sahne aldı.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı - 3. Resim

Ahlatcı Holding binasının bahçesinde düzenlenen düğüne 2 bin 400 kişi katıldı. Düğün için Çorum’da 20 otel kapatıldı, 10 ek uçak seferi düzenlendi.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı - 4. Resim

DÜĞÜNDEN KARELER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Amasya Merzifon Havalimanı'na gelen davetlilerin jetleri ise dikkat çekti. 20'den fazla özel jetin indiği Amasya Merzifon Havalimanı'ndaki apronlarda yoğunluk gün boyunca sürdü. Havalimanı önünde karşılanan davetliler, kara yoluyla Çorum'a giderek düğüne katıldı.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı - 5. Resim

Geceden renkli anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Paylaşımlara “Tebrikler” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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