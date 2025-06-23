Nihal Candan’ın ölümünden günler sonra Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı!

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan, Dilan Polat’la birlikte helva kavururken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki topladı.

Bir süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, üç gün önce hayatını kaybetti.

İlgili Haber Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında

Dün son yolculuğuna uğurlanan Candan’ın ardından, kardeşi Bahar Candan taziye ziyaretine gelen Dilan Polat ile birlikte helva kavurdu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Helva yapımı sırasında Bahar Candan’ın gülümseyerek kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar özellikle Candan olmak üzere ikiliyi sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medyada “Yeni cenaze oldu. Bir tık almak için böyle bir rezalet olmaz”, “Böyle bir videoya ne gerek vardı” gibi yorumlar yapıldı.