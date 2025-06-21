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Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada gösterişli hayatıyla tanınan Nihal Candan'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Sevenlerini üzen ölüm haberinin ardından Nihal Candan'ın kaç kardeşi olduğu merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Nihal Candan, adını ilk kez “İşte Benim Stilim” programında duyurdu. Jüride Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert gibi isimlerin yer aldığı bu yarışmada, Nihal hem giyim tarzı hem de sert eleştirileriyle dikkat çekmişti. 

Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında - 1. Resim

Kısa sürede tanınırlığını arttıran Nihal Candan, 2016 yılında Survivor’a katılarak adını daha da duyurmuştu. 2023 yılında ise bir suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevine girmiş ardından sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. 

Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında - 2. Resim

Tahliye olduktan sonra kameraların karşısına geçen Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüştü. Yarışmadaki gördümüz halinin dışında bir görüntüye bürünen Candan'ın eski neşesinin de kalmadığı konuk olduğu programlarda belli oluyordu.

Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında - 3. Resim

Son olarak sağlık durumu giderek kötüleşen Nihal Candan'ın 19 Haziran günü kendisinin kalbi 10 dakikalığına durmuş, kalp masajı ile yeniden hayata tutunmayı başarmıştı.

Ardından ikinci kez kalbi duran Nihal Candan, anoreksiya nevroza hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenaze işlemlerinin ardından defin işlemleri gerçekleşen Candan'ın kardeşleri de gündeme geldi. Vatandaşlar arama motorlarına "Nihal Candan kaç kardeşi var?" sorusunu aratmaya başlattı. 

Nihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında - 4. Resim

NİHAL CANDAN KAÇ KARDEŞ?

Nihal Candan'ın Bahar ve Su isminde iki tane kız kardeşi olduğu bilinmektedir. Bahar Candan tıpkı ablası gibi moda programına katılarak ismini duyurmuş. Son olarak "Dondurma Gibisin" şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Su Candan ise gözlerden uzak bir hayat yaşadığı için hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ablalarının aksine sessiz sedasız bir hayatı vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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