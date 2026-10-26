Seyyanen zam kanun teklifi ve umut dolu yeni bir başlangıç

Kıymetli okurlarımız, aziz dostlar;

Günlerdir posta kutularımızı, mesaj hatlarımızı ve gönül pencerelerimizi dolduran yüz binlerce feryat, âdeta ortak bir çığlığın tercümanı olmamızı gerektirdi. Türkiye'nin dört bir yanından, yıllarca bu ülkeye tatlı su, yol, okul, adalet ve şefkat taşıyan fedakâr memur emeklilerimizden bizlere ulaştırılan iletiler ve haklı talepler, bu satırların kaleme alınmasının yegâne sebebidir.

Peki emekliler ne talep ediyor? Gelin hafızamızı yeniden tazeleyelim. Malum tarih 2023. Seçim öncesi... Devletin en âli makamlarından müjde gelmişti.

“Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.” Söz verildi.

8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL...

Kesin vadedildi…

Aradan üç koca yıl geçti. İletişim Başkanlığı’nın afişleri soldu. Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi. Emekli memur hâlâ bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor. 25 bin 153 TL’ye ulaşan seyyanen zam alacağını devletinden talep ediyor.

Bizler, bu emektar ve onurlu insanların dertlerine tercüman olmak, onların gür sesi ve elçisi sıfatıyla hakikatleri en zarif dille ama en güçlü şekilde dile getirmekle mükellefiz. Emeklilerimizin en çok merak ettiği, gözü kulağı nerede diye beklediği o büyük soruya ve en son gelişmelere dair cevap vermek de boynumuzun borcudur. Bugün, bu hassas ve hayati konuyu; TBMM’ye yeni verilen Kanun Teklifi muvacehesinde tamamen emeklilerimizin refahını ve huzurunu gözeterek masaya yatırıyoruz.

ERİYEN ALIM GÜCÜ: DÜNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

"Alın terini ve geçmişin birikimini korumak, devleti büyüten ve yücelten en asil erdemdir."

Ekonomik dalgalanmaların ve hayat pahalılığının emekliler üzerindeki yansımasını anlamak için kıymetli büyüklerimizin çarşıya pazara inip kira, gıda, ulaşım ve diğer iaşe ve ibate kalemlerini gerçekçi bir şekilde görmeleri kâfidir.

EMEKLİNİN BEKLEYİŞİ VE TOPLUMSAL DENGE

2023 yılında çalışan kamu görevlilerine verilen seyyanen zammın emekli memurlarımıza yansıtılmamış olması, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini derinden üzmüştür.

Çalışırken aynı masayı paylaşan, aynı ünvanı taşıyan mesai arkadaşlarının, emeklilik kapısından geçtikten sonra gelirlerinin yarı yarıya düşmesi çalışma barışını da zedelemektedir.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan acı tecrübeler ve yürek yakan olaylar (örneğin eylül ayında kaybettiğimiz emekli polis memurumuzun durumu), bu konunun artık ertelenemez bir sosyal mutabakat alanı olduğunu göstermiştir.

Emeklilik, insan hayatının en huzurlu ve onurlu dönemi olması gerekirken, maalesef günümüzde bir geçim mücadelesine dönüşmemelidir. Devletimizin şefkat kolları, yıllarca bu bayrağın altında hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizi sarmalamalıdır.

MERAK EDİLEN SORUNUN CEVABI: YENİ VE EN SON KANUN TEKLİFİ

Emeklilerimizin "Acaba sesimiz duyuluyor mu?", "Seyyanen zam konusunda yeni bir gelişme var mı?" şeklindeki yoğun meraklarına ve sorularına binaen son gelişmeyi belirtelim. Evet, bu haklı talepler muhalefet tarafından en somut ve güçlü zemine taşınmıştır.

Muhalefet tarafından hazırlanan ve 20 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifi, tam da bu meseleyi kökten çözmek için yola çıkmıştır.

TEKLİFİN ÖZÜ VE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER:

MADDE 1 (Emekliye Seyyanen Ödeme): 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek 25'inci madde ile, hâlihazırda çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın güncel karşılığı olan (15.965 gösterge rakamı çarpı memur aylık katsayısı, yani 25.153,05 TL tutarındaki ek ödeme) memur emeklilerine de dosya bazında ödenmesi teklif edilmektedir. Bu ödemeden vergi kesilmeyeceği, haczedilemeyeceği ve Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek 25'inci madde ile, hâlihazırda çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın güncel karşılığı olan (15.965 gösterge rakamı çarpı memur aylık katsayısı, yani tutarındaki ek ödeme) memur emeklilerine de dosya bazında ödenmesi teklif edilmektedir. Bu ödemeden vergi kesilmeyeceği, haczedilemeyeceği ve Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. MADDE 2 (Kök Maaş Çıkmazına Son): 375 sayılı KHK’nin ek 40’ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu ilave ödemelerin geçici birer lütuf olmaktan çıkarılıp emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca doğrudan yansıtılması sağlanmaktadır. Böylece hem çalışanların hem de emeklilerin maaş yapısı kalıcı ve adil bir teminata kavuşmaktadır.

375 sayılı KHK’nin ek 40’ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu ilave ödemelerin geçici birer lütuf olmaktan çıkarılıp emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca doğrudan yansıtılması sağlanmaktadır. Böylece hem çalışanların hem de emeklilerin maaş yapısı kalıcı ve adil bir teminata kavuşmaktadır. MADDE 3 ve 4 (Yürürlük ve Yürütme): Düzenlemenin Meclis'te kabul edildikten sonra gecikmeksizin yürürlüğe girmesi ve yürütülmesine dair usuller yer almaktadır.

HASILIKELAM: EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLMEDEN TÜRKİYE GÜLMEZ

Kıymetli dostlar,

Devletin ve milletin büyüklüğü, geçmişine ve emeklisine gösterdiği kadirşinaslıkla ölçülür. Emeklilerimizden gelen her bir mektup, her bir telefon ve her bir talep başımızın tacıdır. Onların altın hesabıyla eriyen bütçelerini onarmak, 2023'ten bu yana kalplerde oluşan kırgınlıkları gidermek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Meclis masasında bulunan bu kanun teklifi, milletimizin vicdanındaki yarayı saracak, milyonlarca memur emeklisinin yüzünü güldürecek tarihî bir fırsattır. Ümidimiz bu teklife hangi partiden olursa olsun tüm milletvekillerimizin destek vermesi yönündedir. İnanıyoruz ki emeklilerimiz ve çalışanlarımız için sevgi, sadakat ve vefa ile atılacak her adım, huzurlu yarınların kapısını aralayacaktır.

“Alın teriyle sulanmış bir ömrün ardından gelen huzur, bir milletin en büyük zenginliğidir. Emeklimizin yüzü güldüğünde, bu ülkenin sırtı asla yere gelmez.”

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