Nur Yerlitaş ne zaman öldü? Yıllar önce Nur Yerlitaş Nihal Candan’a söylediği sözler yeniden gündem oldu

Anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın Ünlü modacı Nur Yerlitaş ile yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu. Candan’ın ‘Götürün beni gittiğiniz yere’ sözü üzerine Yerlitaş, ‘ben gittiğim yere bir tek Nihal’ı götüreceğim’ cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arama motorlarında Nur Yerlitaş'ın ölüm tarihi merak konusu oldu.

Nihal Candan ile Nur Yerlitaş arasında “Bu Tarz Benim” yarışmasında geçen bir diyalog tekrar tekrar izlenmeye başlandı. Anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan başta ailesi olmak üzere sevenlerini büyük bir hüzne boğdu.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Nur Yerlitaş ile eskiden yaşadıkları diyalog yeniden sosyal medyada dolaşmaya başladı.,

Candan’ın ‘Götürün beni gittiğiniz yere’ sözü üzerine Yerlitaş, ‘ben gittiğim yere bir tek Nihal’ı götüreceğim’ cevabı sosyal medyada dikkat çekti.

Bunun üzerine Nur Yerlitaş'ın ölüm tarihi ve neden öldüğü merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Nur Yerlitaş hakkında tüm ayrıntılar...

NUR YERLİTAŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ünlü modacı Nur Yerlitaş 27 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yumam Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı.

Nihal Candan'ın ölümü üzerine yeniden gündeme gelen Nur Yerlitaş, "Nurella" lakabı ile de anılıyordu.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu.Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır.

Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Ardından kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Ünlü modacı Nur Yerlitaş son olarak "Bu Tarz Benim" programında jüri üyeliği yapmasıyla tanınırlığını arttırmıştı.

Beyin kanseri teşhisi nedeniyle ameliyat olan Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020'de Şişli'deki evinde öldü.