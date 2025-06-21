Su Candan kimdir, kaç yaşında? Nihal Candan'ın kız kardeşi

Hastanede yoğun bakıma alınmasının ardından vefat eden Nihal Candan'ın cenaze töreninde kız kardeşi gündeme geldi. Nihal Candan'ın kız kardeşi Su Candan yaşı, eğitimi merak konusu.

Magazin gündeminde sıkça yer alan Candan ailesi, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya düşerek hayatını kaybetmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Ailenin diğer üyeleri Nihal Candan'ın kız kardeşleri Bahar Candan ve Su Candan dikkatleri çekti. Medyada sık görülmeyen Su Candan kimdir, kaç yaşında merak edildi.

SU CANDAN KİMDİR?

Su Candan, Candan ailesinin en küçük üyesi olarak biliniyor. Ablası Nihal Candan’ın vefatıyla gündeme gelen Candan Kardeşler'in en küçüğüdür. Prof. Dr. Hakan Candan ve Umut Candan’ın en küçük kızı olan Su, ablası Nihal ve ortanca kardeş Bahar kadar kamuoyunda tanınmasa da ailenin magazin dünyasındaki varlığı nedeniyle sıkça merak ediliyor.

SU CANDAN KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyunda hakkında pek bilgi bulunmayan Su Candan'ın doğum tarihi ve yaşı bilinmiyor. Ancak ailenin en küçük kızıdır. Nihal Candan 1995, Bahar Candan'ın 1998'li doğumlu olduğu biliniyor.

NİHAL CANDAN'IN KAÇ KARDEŞİ VAR, İSİMLERİ NE?

Nihal Candan’ın iki kardeşi bulunuyor: Bahar Candan ve Su Candan. Candan ailesi, “Candan Kardeşler” olarak televizyon programları ve sosyal medya üzerinden tanınırken Nihal ve Bahar, özellikle “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ün kazandı.

Su Candan ise ailenin en küçük üyesi olarak daha az kamuoyu önünde yer alıyor.