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Nihal Candan'ın annesi Umut Candan kimdir? Açıklamaları gündem olmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihal Candan&#039;ın annesi Umut Candan kimdir? Açıklamaları gündem olmuştu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte Benim Stilim yarışma programıyla tanınan Nihal Candan hayatını kaybetti. Anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle hastaneye yatan Nihal Candan'ın yoğun bakım süreci ve ölümünün ardından annesi Umut Candan gündeme geldi. Umut Candan mesleği, memleketi ve yaşı merak ediliyor.

Nihal Candan, anoreksiya nervoza nedeniyle yaşadığı kilo kaybı sonrası bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hayatını kaybetmesinin ardından Nihal Candan annesi kim, Umut Candan kimdir sevenlerinin gündeminde yer alıyor. 

NİHAL CANDAN'IN ANNESİ KİM?

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, sosyal medya fenomenleri Nihan ve Bahar Candan'ın anneleri olarak tanınıyor. Kızlarının medyatik hayatlarının dışında sosyal medyada sakin bir hayat çizen, Umut Candan, kızının sağlık sorunları ve kaybı nedeniyle gündeme geldi.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan kimdir? Açıklamaları gündem olmuştu - 1. Resim

UMUT CANDAN KİMDİR?

Nihal, Bahar ve Zeynep Su adında üç kızı olan Umut Candan, kızlarının da babası olan eski eşi Prof. Dr. Hakan Candan ile evliydi. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan Umut Candan, özellikle kızı Nihal Candan'ın yaşadığı sağlık sorunları sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 

UMUT CANDAN NERELİ, MESLEĞİ NE?

Umut Candan’ın aslen nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak kızlarını Mersin’de dünyaya getirdiği biliniyor. Ancak mesleği ve çalıştığı kurum hakkında bilgi bilinmiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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