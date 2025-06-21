Nihal Candan öldü mü, kaç yaşındaydı? İnternet Fenomeni Nihal Candan gündeme damga vurdu

Bir dönem gösterişli hayatıyla sıkça konuşulan Nihal Candan, geçtiğimiz dönemde "dolandırıcılık" ve kara para aklama" suçlarından gözaltına alınmış, ardından mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anoreksiya nervoza teşhisi konuşan ve ciddi kilo kaybı yaşayan sosyal medya fenomeni Nihal Candan 2 kez kalp krizi geçirmişti. 23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti.

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan, dolandırıcılık iddialarıyla kısa bir süre tutuklu kaldı ve sonrasında mahkemenin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cezaevinde kaldığı süre zarfı içinde yeme bozukluğu nedeniyle aşırı kilo veren Nihal Candan, neredeyse görünmeyecek hale dönüştü. Bir deri bir kemik kalan Nihal Candan'ın sağlık durumu şu sıralar gündemden düşmüyordu. Özellikle "Nihal Candan öldü mü?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

NİHAL CANDAN ÖLDÜ MÜ?

Nihal Candan’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika bir gelişme yaşandı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın 2. kez kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Nihal Candan'ın 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Nihal Candan ölmeden önceki son röportajında, "Sağlığıma kavuşmak dışında bir dileğim yok şu an' açıklamasında bulunmuştu.

NİHAL CANDAN NEDEN ÖLDÜ?

Cezaevinde kaldığı dönem Anoreksiya Nervoza tanısı konulan ve tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden Nihal Candan hastaneye kaldırıldı.

Nihal Candan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın 2. kez kalbi durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

NİHAL CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de doğmuştur. 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam ediyordu. TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasında 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Nihal Candan'ın, ikinci sezonunda yarışmacı olarak yer aldığı Bu Tarz Benim programında; Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu'nun jüri üyeliği yaptığı isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Ayrıca 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarıştığı da bilinmektedir.