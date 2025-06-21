23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

Anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla yıldızı parlayan Nihal Candan anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşmüştü.

Uzun süredir yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Candan’ın sağlık durumu giderek daha da ciddi bir hal aldı.

Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan kendi sağlık durumuyla ilgili üzücü bir haber gelmişti. Kızının yaşadığı sağlık sorunlarına dayanamayan baba geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti.

HASTALIĞI NEDENİYLE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve geçtiğimiz günlerde yeni yaşını hastane odasında karşılayan Nihal Candan’ın tedaviyi reddettiği belirtilmişti.

23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Son olarak, Nihal Candan’ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Candan'ın dün kalbi durdu, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Nihal Candan’ın, art arda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, haberi yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.