Nihal Candan'ın babası kimdir? Prof. Dr. Hakan Candan'ı ne iş yaptığı merak konusu oldu

23 kilo kadar düşen Nihal Candan’ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan ilk kez Neler Oluyor Hayatta programına konuştu. Hakan Candan, 'Kızlarıma müdahale ettim ama söz geçiremedim' sözleriyle gündeme geldi. Peki, Nihal Candan'ın babası Hakan Candan kimdir, kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar...

İşte Benim Stilim yarışmasıyla yıldızı parlayan Nihal Candan şu sıralar anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düştü. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini sürdürüyor.

Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan kendi sağlık durumuyla ilgili üzücü bir haber gelmişti. Kızının yaşadığı sağlık sorunlarına dayanamayan baba geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan açıklamalarda bulundu.

PROF. DR. HAKAN CANDAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Nihal Candan'ın yakın aile dostu aynı zamanda modacı olan Pınar Kerimoğlu, 23 kiloya düşen Nihal Candan’ın baba Hakan Candan’ın üzüntüden ikinci kez kalp krizi geçirdiğini sosyal medyadan açıkladı.

Prof. Dr. Hakan Candan, aslen Karamanlıdır. Akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi'nde başlamış, burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Candan'ın "İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma" başlıklı bir doktora tezi vardır.

Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıdır.

Ailesiyle beraber Karaman'da yaşayan Hakan Candan, aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Üç kız çocuğu babası olan Hakan Candan’ın eşi de kendisi gibi akademisyendir.