Nihal Candan'ın ölümünde dikkat çeken detay! Kalbi ikinci kez durduktan sonra...

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeki sağlık sorunları sebebi ile tahliye edildikten sonra anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadeleye başlamıştı. 29 kiloya düştükten sonra hastaneye kaldırılan Candan'ın sağlık durumunu takipçileri ile paylaşan Pınar Kerimoğlu, dün kalbinin durduğunu açıklamıştı. Genç kadının ölüm haberi gece yarısı geldi. Kalbinin ikinci defa durduktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kasım 2023'te "Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren Nihal Candan, anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilmişti. 29 kiloya düştüğü tespit edilen ve anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi konulan Nihal Candan'ın durumunun iyiye gitmediği yakınları tarafından bildirilmişti.

Genç fenomenin ölüm haberi geldi.

Nihal Candan

NİHAL CANDAN'IN KALBİ İKİ KEZ DURDU

Hastanede tedavi altındayken 23 kiloya kadar düşen Candan’ın önceki gün kalbinin durduğu ancak yeniden hayata döndürüldüğü söylenmişti. Bugün 2. kez kalbi duran 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KIZIM YAŞAMAK İSTEMİYOR" DEDİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tedavi olmayı reddeden Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan iki kez kalp krizi geçirdiğini söylemişti. Baba Candan bir televizyon programına yaptığı açıklamada; “Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım.

O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.” ifadelerini kullanmıştı.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülen, yeme bozuklukları arasında en ciddi olanlardan biridir. Kişi, zayıf olmasına rağmen kendini kilolu hisseder ve sürekli kilo vermeye çalışır. Bu durum zamanla aşırı kilo kaybına, ciddi sağlık sorunlarına hatta hayati tehlikelere yol açabilir.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla adını duyurdu. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. 2016 senesinde Survivor yarışmasına da katılan Nihal Candan gönüllüler takımında yer almıştı.