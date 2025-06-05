Oyuncu Turgut Tunçalp baba oluyor! Bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı

'Sahipsizler' dizisinde 'Haşmet' karakterini oynayan Turgut Tunçalp (49), katıldığı programda baba olacağını açıkladı. Eşi İlayda Atmaca ile yıllarca çocuk sahibi olmak istediklerini anlatan Tunçalp, vazgeçtikleri anda gelen hamilelik haberiyle büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Reklamcı İlayda Atmaca ile 2019 yılında dünyaevine giren Turgut Tunçalp, uzun süren bekleyişin ardından baba olmaya hazırlandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, eşinin 7 aylık hamile olduğunu duyurdu.

"CİNSİYETİ ERKEK, ADI PAMİR OLACAK"

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan oyuncu, bir erkek bebekleri olacağını söyledi.

Sahipsizler dizisinin Haşmet'i Tunçalp, "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu, şu an eşim 7 aylık hamile. Cinsiyeti erkek, adını Pamir koyacağız" dedi.

"EVİ YAKMIŞLIĞIM VAR"

'Merhamet', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Müslüm', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Teşkilat' gibi birçok yapımda rol alan 49 yaşındaki oyuncu, çocukluğuna dair ilginç anılarını da paylaştı.

Tunçalp, "Perdeleri tutuşturup, evi yakmışlığım var. Evden kaçıyormuşum, ailem 4-5 saat sonra beni caddenin karşında buluyormuş" ifadelerini kullandı.