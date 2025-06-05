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Aylardır konuşuluyordu! Dedikodular doğru çıktı: Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden kötü haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aylardır konuşuluyordu! Dedikodular doğru çıktı: Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden kötü haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. 2019'da Alin ile Lina adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya gelen çift, bir süredir ayrılık iddialarıyla magazin gündemine geliyordu. Akil, merak konusu olan haberlere açıklık getirdi.

'Arka Sıradakiler' (2007-2011) dizisinin setinde tanıştıktan sonra evlilik kararı alıp, 2016'da hayatlarını birleştiren Pelin Akil (39) ve Anıl Altan'ın (35), yollarını ayırmaya karar verdiği ortaya çıktı. Alin ve Lina adında ikiz çocukları olan çiftin hayranlarını üzen gelişmeyi ünlü oyuncu duyurdu. 

Aylardır konuşuluyordu! Dedikodular doğru çıktı: Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden kötü haber - 1. Resim

PELİN AKİL AYRILIĞI AÇIKLADI

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dün akşam gerçekleşen Berkay Şahin konserine giden Akil, 9 yıllık eşi ve çocuklarının babası Anıl Altan'la boşanacakları yönünde magazin basınına yansıyan haberler hakkında ilk kez konuştu.

Aylardır konuşuluyordu! Dedikodular doğru çıktı: Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden kötü haber - 2. Resim

"KARI-KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Aylardır boşanma sorularını geçiştirmeyi tercih eden Akil, "Evet, karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten birbirimizi seviyoruz, her zaman bir aradayız ama başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım, bence yeterli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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