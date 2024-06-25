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Anıl Altan’dan itiraf! Arabanın taksitlerini ödemek için para kazandığı yöntem şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anıl Altan’dan itiraf! Arabanın taksitlerini ödemek için para kazandığı yöntem şaşırttı
Pelin Akil, Anıl Altan, Boşanma, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde tanışan ve birliktelikleri evliliğe giden Anıl Altan ve Pelin Akil çifti attıkları her adımla adından söz ettiriyor. Bir dönem boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan ikiliden Anıl Altan katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

2016 yılında evlenen ve iki kız çocuğu sahibi olan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin son dönemde boşanacakları iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan çift, çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söylemişti. 

Haklarında çıkan ayrılık haberleriyle son dönemde sık sık magazin gündeminde yer alan ikiliden Anıl Altan, Berfu Yenenler’in Youtube’daki programına konuk oldu, ünlü oyuncu özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

“ÇOK SIK TARTIŞMAYIZ”

8 yıllık evliliği mutlu bir şekilde devam eden Anıl Altan, “Ayrı ayrı işlerle ilgilenmek bizi çok mutlu ediyor. İlişki başka iş başka” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca “Pelin Altan ile çok sık tartışır mısınız?” sorusuna “Çok sık tartışmayız ama ben çok inatçıyım. Haklı olduğuma inanıyorsam ‘Peki hayatım’ demiyorum, o da bundan çok şikayetçi” şeklinde cevap vererek bir itirafta da bulundu.

Anıl Altan’dan itiraf! Arabanın taksitlerini ödemek için para kazandığı yöntem şaşırttı - 1. Resim

“BERABER DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİYORUZ”

Evliliğin ilişkilerini değiştirmediğini dile getiren Anıl Altan, “Evlilik bizi değiştirmedi ama çocukların hayatımıza girişi kırılma noktası oldu. Şu an çocukların okul dönemi başlıyor ve artık kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz, beraber daha fazla zaman geçiriyoruz. Baba olarak buradan söylüyorum, annelerin işine karışmayın” şeklinde konuştu.

“ARABANIN TAKSİTLERİNİ YÜRÜYEREK ÖDEDİM”

“Evlilikte savurgan mısınız?” sorusuna da cevap veren Anıl Altan, indirdiği bir uygulamayla araba taksitlerini yürüyerek ödediğini belirtti. Açıklamasında ise şunları söyledi:

“Uygulamadan ayakkabı satın alıyorsun ama gerçek değil. Aldığın ayakkabının özelliklerine göre attığın adım sayısıyla para kazanıyorsun. Yürüyerek para kazandığın bu uygulamaya takmıştım. O zamana göre çok iyi para veriyordu. 4 telefona birden kurup yürüyüşe çıkıyordum. Arabanın taksitlerini yürüyerek ödedim.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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