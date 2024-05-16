Meclis'te gergin anlar! Sırrı Süreyya Önder'den Mehmet Ali Çelebi'ye: Sen kime parmak sallıyorsun?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Görüşmeler esnasında Önder ile AK Partili Mehmet Ali Çelebi arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası Önder, Çelebi'ye "Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun?" diyerek görüşmelere ara verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanırken Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı ve Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçen politikaların eczacıları da hastaları da çaresizliğe sürüklediğini söyledi.

AK PARTİLİ VEKİLLERİ UYARDI

Önder, Gezmiş'in konuşması sırasında Genel Kurul salonunda oluşan gürültü üzerine, söz almak isteyenlerin listesini yenilemek üzere toplanan AK Partili milletvekillerini uyardı. Önder, sisteme giriş yaparak söz isteyen milletvekillerinin bu taleplerini iptal ettiğini açıkladı ve sisteme tekrar giriş yapılmasını istedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'li Gezmiş'in konuşmasını tamamlamasının ardından Önder'in yanına giderek "Sizin yaptığınız keyfiyet oldu" dedi ve bu duruma itiraz etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

"KİME PARMAK SALLIYORSUN?"

Önder, Çelebi'ye "Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun?" diyerek görüşmelere ara verdi.

Görüşmelere verilen arada da DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli 'parmak sallama' tartışması yaşandı.