Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'nda beraat etti

Kobani Davası'nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder beraat etti. Önder, dava sürerken Meclis oturumunda "Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet; affedersiniz boru değil" demişti.

Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada mahkeme heyeti hükümlerini açıkladı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dava kapsamında tüm suçlardan beraat etti. Önder hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmedildi.

DAVA SÜRERKEN ÖNDER'DEN MECLİS'TE AÇIKLAMA

Önder, davada karar açıklanırken Meclis'teydi. Meclis'te yaşanan bir tartışmanın ardından konuşan Önder, davaya ilişkin şunları söylemişti:

"Açılışta hiç bahsetmeden girdim; şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet; affedersiniz boru değil. Hele bugünkü ortamda; 'Bir şey olur olmaz, buradan adalet çıkar çıkmaz' diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım. Buna rağmen kendi sorumluluğumuzu müdrik geliyoruz, burada bu işi suhuletle yürütmeye çalışıyoruz.

Bu sayın milletvekilinin bilmesi gereken şu ki ben parmak sallanacak bir insan değilim. 38 kez, bu parmak değil bir gürz olarak başımda sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum; bana sökmez. Ama bütün arkadaşlarımızın hepsinin hukukunu korumak, gözetmek benim tüm kişisel görüşlerimden ve hassasiyetlerimden daha önde gelir. Eğer varsa bir arkadaş 'Şurada şöyle bir buğuz ile davrandın' diyecekse boynum kıldan incedir. Onun için herkesi tertipli olmaya davet ediyorum."