Kobani Davası'nda karar: Ahmet Türk'e 10 yıl hapis

Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor. Davada Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada karar açıklanıyor.

Davada Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

Ali Ürküt'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

Alp Altınörs'e ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Ayla Akat hakkında tahliye kararı verildi.

Aynur Aşan hakkında 9 yıl hapis cezası verildi.

Aysel Tuğluk'un beraatine karar verildi.

Ayşe Yağcı'ya 9 yıl hapis cezası verildi. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Berfin Özgür Köse'nin beraatine ve yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi.

Bircan Yorulmaz'ın beraatine karar verildi.

Bülent Parmaksız'a 16 yıl hapis cezası verildi.

Can Memiş'in beraatine karar verildi.

Cihan Erdal'a 16 yıl hapis cezası verildi.

Dilek Yağlı'ya 16 yıl hapis cezası verildi.

Emine Ayna'ya 12 yıl hapis cezası verildi. Cezasında indirim uygulandı ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Beyza Üstün'ün beraatine karar verildi.

Figen Yüksekdağ'a 19 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk hali devam edecek. Ayrıca 4 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi. Yüksekdağ hakkında açılmış pek çok 'örgüt propagandası' davasından ise beraat kararı verildi.

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