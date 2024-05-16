Hükümet kanadından Kobani Davası kararlarına ilk yorum: Hesabı sorulur demiştik

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada kararlar açıklandı. Mahkemenin açıkladığı karara hükümet kanadından ilk yorum geldi. "Hesabı sorulur demiştik" ifadelerini kullanan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini gösterdi." diye konuştu.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.

HÜKÜMETTEN İLK YORUM

X hesabından karara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:

"Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin “kim olursa olsun” bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun."