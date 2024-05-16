Kobani Davası'nda en yüksek cezayı alan isim Selahattin Demirtaş oldu

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda verilen ceza belli oldu. Mahkeme heyeti Demirtaş'ı 42 yıl hapis cezasına mahkum etti. Demirtaş davada en yüksek cezayı alan isim oldu.

6-8 Ekim 2014’te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşlarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar açıklandı.

DEMİRTAŞ'A 42 YIL CEZA

Davada 47 suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplam 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

HANGİ SUÇTAN KAÇ YIL CEZA VERİLDİ

Demirtaş "devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" suçundan 20 yıl, "suç işlemeye tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Demirtaş'a ayrıca Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan Demirtaş'ın, Diyarbakır’da yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 3 ay hapis cezası, Diyarbakır’da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl ceza, 2015’te Cizre’de yaptığı konuşmadan '2911’e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay hapis cezası, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'in Kobani diye bilinen Ayn el-Arap saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 761 KİŞİ YARALANDI

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.