'Kim Milyoner Olmak İster'de 'yok artık' dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 12:15 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 12:26 - Güncelleme:

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sıla Sinem Korkmaz, henüz ikinci soruda joker kullandı. İkinci soruda da jokere başvuran yarışmacının, kolay bir matematik hesabı içeren soruda elenmesi dikkat çekti. İşte ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan o soru...

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, basit bir matematik sorusu ile gündeme geldi. Sıla Sinem Korkmaz isimli yarışmacı, performansıyla herkesi şaşırttı. İKİNCİ SORUDA TELEFON JOKERİ Yarışmacı, henüz ikinci soruda jokere başvurdu. "Vücudunun bir yerinin nabız atışı gibi, kesik kesik ağrıması veya sancımasını anlatan kelime hangisidir?" sorusu karsısında telefon jokeri hakkını kullanan Korkmaz, "zonklamak" cevabıyla Milyoner'e devam etti. ÜÇÜNCÜ SORUDA SEYİRCİ JOKERİ Fenomen programda üçüncü soruyu seyirci jokeri sayesinde bilen yarışmacı, "33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?" şeklindeki dördüncü soruyu ise bilemedi. 5 BİN TL KAZANDI "4", "8", "14" ve "24" şıkları arasında doğru cevap 14 yerine 4 diyen Korkmaz, Milyoner'den elendi. Oktay Kaynarca bu cevabın ardından yarışmacıya doğru cevabı bulması için sorular yöneltse de yarışmacı başarılı olamadı ve yarışmaya 5 bin TL ile veda etti. İlgili Haber Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan cevap

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş