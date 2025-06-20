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'Kim Milyoner Olmak İster'de 'yok artık' dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&#039;Kim Milyoner Olmak İster&#039;de &#039;yok artık&#039; dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sıla Sinem Korkmaz, henüz ikinci soruda joker kullandı. İkinci soruda da jokere başvuran yarışmacının, kolay bir matematik hesabı içeren soruda elenmesi dikkat çekti. İşte ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan o soru...

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, basit bir matematik sorusu ile gündeme geldi. Sıla Sinem Korkmaz isimli yarışmacı, performansıyla herkesi şaşırttı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de 'yok artık' dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi - 1. Resim

İKİNCİ SORUDA TELEFON JOKERİ

Yarışmacı, henüz ikinci soruda jokere başvurdu. "Vücudunun bir yerinin nabız atışı gibi, kesik kesik ağrıması veya sancımasını anlatan kelime hangisidir?" sorusu karsısında telefon jokeri hakkını kullanan Korkmaz, "zonklamak" cevabıyla Milyoner'e devam etti.

'Kim Milyoner Olmak İster'de 'yok artık' dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi - 2. Resim

ÜÇÜNCÜ SORUDA SEYİRCİ JOKERİ

Fenomen programda üçüncü soruyu seyirci jokeri sayesinde bilen yarışmacı, "33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?" şeklindeki dördüncü soruyu ise bilemedi.

'Kim Milyoner Olmak İster'de 'yok artık' dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi - 3. Resim

5 BİN TL KAZANDI

"4", "8", "14" ve "24" şıkları arasında doğru cevap 14 yerine 4 diyen Korkmaz, Milyoner'den elendi. Oktay Kaynarca bu cevabın ardından yarışmacıya doğru cevabı bulması için sorular yöneltse de yarışmacı başarılı olamadı ve yarışmaya 5 bin TL ile veda etti.

'Kim Milyoner Olmak İster'de 'yok artık' dedirten cevap! 4 soruda 2 joker kullandı, matematik hesabında elendi - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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