Jennifer Lopez'ten Türkiye sürprizi! 50 kişiyle özel buluşma
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında konser verecek. Lopez, sahne öncesinde ise 50 hayranıyla özel bir buluşma gerçekleştirecek.
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, “Up All Night: Live in 2025” turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. İstanbul Festivali’nde sahne alacak olan Lopez, 5 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak.
Konser öncesinde sınırlı sayıda satışa sunulacak “Meet & Greet” biletleriyle 50 hayranı, ünlü sanatçıyla bir araya gelme şansı yakalayacak. Bu özel buluşmada Lopez hayranlarıyla sohbet edecek ve fotoğraf çektirecek.
“Meet & Greet” bilet sahipleri ayrıca konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alandan izleme ayrıcalığına sahip olacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ceylan Yıldız