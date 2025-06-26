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Jennifer Lopez'ten Türkiye sürprizi! 50 kişiyle özel buluşma

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Jennifer Lopez&#039;ten Türkiye sürprizi! 50 kişiyle özel buluşma
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında konser verecek. Lopez, sahne öncesinde ise 50 hayranıyla özel bir buluşma gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, “Up All Night: Live in 2025” turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. İstanbul Festivali’nde sahne alacak olan Lopez, 5 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak.

Jennifer Lopez'ten Türkiye sürprizi! 50 kişiyle özel buluşma - 1. Resim

Konser öncesinde sınırlı sayıda satışa sunulacak “Meet & Greet” biletleriyle 50 hayranı, ünlü sanatçıyla bir araya gelme şansı yakalayacak. Bu özel buluşmada Lopez hayranlarıyla sohbet edecek ve fotoğraf çektirecek.

Jennifer Lopez'ten Türkiye sürprizi! 50 kişiyle özel buluşma - 2. Resim

“Meet & Greet” bilet sahipleri ayrıca konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alandan izleme ayrıcalığına sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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