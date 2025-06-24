Jeff Bezos’a timsahlı protesto! Halktan öyle korktu ki, düğün yerini değiştirmek zorunda kaldı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Venedik’te planladığı görkemli düğün partisinde beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Yerel halkın sert protestoları ve tehdidi nedeniyle Bezos, düğününü orijinal mekândan alarak daha gizli ve güvenli bir yere taşımak zorunda kaldı. Protestocuların şehrin kanallarına şişme oyuncaklarla engel olmaya kalkışması, milyarder iş insanını ve konuklarını paniğe sürükledi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, Venedik’te gerçekleştirecekleri üç günlük düğün kutlamalarının bir bölümünü yerel halkın protesto tehditleri üzerine planlanan mekândan daha güvenli bir yere taşımak zorunda kaldı.

ŞİŞME TİMSAHLARLA KANAL ABLUKASI PLANI İFŞA OLDU

Bezos’un düğün partisi için hazırlıklar sürerken, Venedikli protestocular, şehrin kanallarını şişme timsahlarla doldurarak konukların gelmesini engellemeyi planladıklarını açıkladı.

Aktivistler, düğünün Venedik’in ruhunu turizme sattığını ve kentte yaşanan konut sıkıntısı ile yerel hizmetlerin aksamasına yol açtığını ileri sürmüştü.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÜNLÜ AKIN EDİYOR

Düğün için Los Angeles, Londra, Budapeşte, Tanzanya gibi çeşitli ülkelerden onlarca özel jetle Hollywood yıldızları ve teknoloji dünyasından önemli isimlerin Venedik’e geleceği bildirildi. Aralarında Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Bill Gates, Lady Gaga ve Elton John gibi ünlülerin bulunduğu çok sayıda konuk katılacak.

VENEDİK'TE ÇATIŞAN İKİ CEPHE

Şehirdeki “Yes Venice Can” adlı grup, Bezos’u ve konuklarını memnuniyetle karşılayacaklarını ve şehrin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini savunuyor. Ancak Greenpeace ve “Everyone Hates Elon” gibi çevreci ve aktivist gruplar, düğün için şehrin kapatılmasını eleştirerek milyarderlerin vergi ödemesi gerektiğini belirtiyor.

Venedik caddesinde bir afişte, "Jeff Bezos'un düğününe cevabımızı düzenleyelim! Herkese şunu söyleme şansı vermek için ortak direniş günlerini hazırlıyoruz: Bezos için yer yok!” yazıldı.

AKTİVİSTLERDEN SERT TEPKİLER

Greenpeace kampanyacısı Clara Thompson, “Venedik iklim krizinin altında ezilirken milyarderler mega yatlarında eğleniyor. Bu, sorumluluktan kaçan bozuk sistemin sonucu” dedi. “Everyone Hates Elon” sözcüsü ise Bezos’un düğün için şehrin yarısını kapatmasına tepki göstererek, milyarderlerin servet vergisi ödemesi gerektiğini vurguladı.

BEZOS'UN YATINDA KÖPÜK PARTİSİ

Bezos ve Sanchez, düğün öncesi Hırvatistan açıklarındaki süperyat Koru’da coşkulu bir köpük partisi düzenledi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık mega yat, helikopter pisti bulunan destek gemisi Abeona eşliğinde Venedik lagününe doğru yola çıktı.

MİLYARDERLERİN LÜKS YAŞAMINA TEPKİ BÜYÜYOR

Aktivistler, milyarderlerin zenginliklerini sergilediği bu tür etkinliklerin kamu kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını aktardı.

Düğün, milyonlarca avro gelir getirmesine rağmen sosyal adalet ve çevre kaygıları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.