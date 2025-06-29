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Sevcan Orhan sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sevcan Orhan sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Kalp Krizi, Sevcan Orhan, Kıbrıs, Volkan Konak, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıbrıs'ta sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tansiyon düşmesi sebebiyle baygınlık geçirdiği ortaya çıkan şarkıcıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

Türk Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sahnede fenalaştı. Kıbrıs'ta sahne alan 42 yaşındaki şarkıcı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir sanatçı daha kalp krizi geçirdi! Sevcan Orhan sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

KAPL KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Magazin Burada'nın haberine göre, Orhan'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Orhan, kontrol amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Bir sanatçı daha kalp krizi geçirdi! Sevcan Orhan sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Cihan Orhan, tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak kısa süreli bir rahatsızlık yaşandığını ve kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Cihan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz."

Bir sanatçı daha kalp krizi geçirdi! Sevcan Orhan sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

16 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan Sevcan Orhan, müzik kariyerine çocuk yaşlarda bağlama, solfej ve nota eğitimi alarak başladı. Lise yıllarında katıldığı Türk halk müziği yarışmasında üçüncülük elde ederek yeteneğini erken yaşta gösterdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın ses eğitimi bölümüne kabul edildi.

2000 yılında yayımladığı "Nenni Bebek" adlı albümü ile müzik dünyasında dikkat çekti. Bu albüm, onun sanat kariyerinin başlangıcını simgeliyor. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vererek genç müzisyenlere ilham kaynağı oldu.

Sevcan Orhan, müzik kariyerine yeni albümlerle devam ederek Türk halk müziğine önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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