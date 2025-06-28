Fenerbahçe'ye Uğurcan Çakır resti! Ertuğrul Doğan çok net konuştu: 20 milyon euro verseler de satmam

Yeni sezon öncesi Dominik Livakovic yerine kaleci arayan Fenerbahçe'nin, Uğurcan Çakır ile prensip anlaşmasına vardığı ve bordo-mavililere 15 milyon euro bonservis teklif edeceği iddia edilirken; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, takım kaptanı olan milli file bekçisinin transferi konusunda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Transfer sezonunda yurt içinde adından en çok söz ettiren isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olan, sarı-lacivertli kulübün anlaşma sağladığı konuşulan milli kaleci hakkında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok net bir açıklama geldi.

"S Ö YLED İ KLER İ M NEDEN ANLA Ş ILMIYOR?"

29 yaşındaki file bekçisi hakkında çıkan transfer dedikodularına dair A Spor'a konuşan Doğan, "Bu konu çok ilginç bir hal aldı. Ben çok açık konuşan biriyim. Söylediklerimin neden anlaşılmadığını anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim en değerli oyuncularımızdan. Kaptanımız, kardeşimiz. Uğurcan'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse düşünürüz" dedi.

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"20 M İLYON EURO YA DA SATMA YACA Ğ IM "

Spor gündeminden düşmeyen Fenerbahçe iddialarına cevap veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Uğurcan'ın 'gitmek istiyorum' diye bir teklifi olmadı. Avrupa hayali olduğunu ve yurt dışından bazı takımlarla görüştüğünü söyledi. Ben de bu konuda kendisine yardımcı olacağımızı söyledim. Yurt içinden Uğurcan için herhangi bir teklif almadık. Fenerbahçe 20 milyon euro da verse satmayacağım. Türkiye'den herhangi bir takımdan Uğurcan için teklif almadık" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DA FUTBOLU BIRAKSIN"

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım. Buna rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan bu takımın kaptanı. Aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa ile ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştim. Şu anda herhangi bir kulüpten resmi teklif yok" sözlerini sarf etmişti.