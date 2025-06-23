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Borsada manipülasyon iddiası! Fiyatlarda olağan dışı hareketler: Trabzonspor’dan suç duyurusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsada manipülasyon iddiası! Fiyatlarda olağan dışı hareketler: Trabzonspor’dan suç duyurusu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, sermaye azaltım/artırım süreci kapsamında 19 Haziran'da başlatılan hak kullanımları sonrası TSPOR rüçhan kuponu fiyatlarında yaşanan olağan dışı düşüşlerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, TSPOR rüçhan kuponlarında yaşanan ve aşağı yönde baskılama sonucu yatırımcılarının mağduriyetine yol açan olağan dışı fiyat düşüşleri sebebiyle SPK'ya suç duyurusunda bulundu.

Borsada manipülasyon iddiası! Fiyatlarda olağan dışı hareketler: Trabzonspor’dan suç duyurusu - 1. Resim

"ORGANİZE GERÇEKLEŞTİRİLEN PİYASA BOZUCU İŞLEMLER"

Borbo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sermaye azaltım/artırım süreçleriyle ilgili olarak, 19 Haziran 2025’te başlayan hak kullanımları ile birlikte 3.45 TL olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatı, yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düşmüştür. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da  ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur" denildi.

Borsada manipülasyon iddiası! Fiyatlarda olağan dışı hareketler: Trabzonspor’dan suç duyurusu - 2. Resim

"MANİPÜLATİF HAREKETLER"

Yatırımcılarının haklarının korunması adına hareket ettiğini vurgulayan Trabzonspor, "Kulübümüz; yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bugün itibari ile suç duyurusunda bulunmuştur. Süreç tarafımızca titizlikle takip edilecek olup, yatırımcılarımızın haklarının korunması adına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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