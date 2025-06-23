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Haberler > Spor > Trabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği

Trabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, Pereira, Bosingwa ve Malheiro’nun ardından Pina’yı da renklerine bağladı. Yeni transfer “Trabzonspor benim için en iyi tercihti” ifadesini kullandı.

Trabzonspor’un Portekiz’in Estoril takımından kadrosuna kattığı Wagner Pina, bordo mavili kulübün 194. yabancı oyuncusu oldu.

Trabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği - 1. Resim

Pina, Trabzonspor tarihinde 3. Yeşil Burun Adalı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Fırtına’nın yeni transferle Portekiz geleneği devam etti.

Trabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği - 2. Resim

Bordo mavili takımda Portekizli Jaoa Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro başarıyla sağ bek mevkisinde görev yapmışlardı. Şimdi o bayrağı Pina taşıyacak.  

Trabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği - 3. Resim

HEYECANLIYIM 

Kulüpte Mart 2023’te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan dönemindeki yirmi dördüncü yabancı oyuncu olan Pina, “Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarın burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak istiyorum” diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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