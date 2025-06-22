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Trabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;a bir takviye daha! Wooh Fırtına&#039;da
Trabzonspor, Rennes, Transfer, Stoper, Savunma, TFF 1.Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, Rennes’in başarılı stoperini bitirdi. 23 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolü ve imza için Türkiye’ye geliyor.

Geçen sezonu hayal kırıklığı ile geçiren ve yeni bir sayfa açan Trabzonspor’da transfer hareketliliği başladı... Forvet bölgesi için Paul Onuachu’da önemli mesafe alan bordo mavililer önceki gün Portekizli sağ bek Wagner Pina’yı resmen açıklamıştı. Şimdi bu isimlere bir de stoper ekleniyor.

O isim ise Rennes forması giyen 23 yaşındaki Christopher Wooh. Transferle ilgilenen başkan Ertuğrul Doğan, Fransa’ya çıkarma yaptı. Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.  

Trabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'da - 1. Resim

SERT VE HAVALI!

23 yaşında 1.91 boyundaki Kamerunlu savunmacı sağlık kontrolü ve imza için Türkiye’ye gelecek. Piyasa değeri 6 milyon avro olan ve kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan Wooh, sert savunma özelliği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Geçen sezon transfer edilen stoper Batagov’a Avrupa’dan önemli teklifler gelse de bordo mavili yönetim çok astronomik rakam önerilmediği sürece satışa sıcak bakmıyor. Fatih Tekke de Batagov’lu sağlam bir savunma planı içinde. 

Trabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'da - 2. Resim

Geçen sezon Rennes’de 21 maça çıkan Christopher Wooh’dan kısa sürede yüksek verim alınıp gelecek için de yatırım amaçlı düşünülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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