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Trabzonspor Wagner Pina transferini KAP'a bildirdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor Wagner Pina transferini KAP&#039;a bildirdi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, Estoril'den Wagner Pina'nın bonservisiyle transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattına yaptığı takviyeyi resmileştirdi. Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 22 yaşındaki Wagner Pina'nın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wagner Pina’nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Wagner Pina, geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 31 maça çıkarken, 2 gol atıp 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Trabzonspor Wagner Pina transferini KAP'a bildirdi! - 1. Resim-

Bordo mavili kulüpten yapılan duyuru şöyle:

"Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir. 

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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