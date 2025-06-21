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Trabzonspor Onuachu için geri sayımda! Atan geliyor tutan gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor Onuachu için geri sayımda! Atan geliyor tutan gidiyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Pedro Malheiro’yu 7 milyon dolara Al-Wasl’a satan Trabzonspor, forvet konusunda mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, bir dönem kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu’nun bonservisi konusunda kulübü Southampton ile anlaşma sağladı. 8 milyon avro gibi kulüp tarihine geçecek rekor bir ücrete söz kesilirken transferi kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Transferde Nijeryalı forvetin de iki sezondur Trabzonspor’u istemesinin Ertuğrul Doğan yönetimin işini kolaylaştırdığı öğrenildi.

Trabzonspor Onuachu için geri sayımda! Atan geliyor tutan gidiyor - 1. Resim

HAYDİ MONACO

Bu arada kaleci Uğurcan Çakır’ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın Avrupa’ya gitmesi konusunda söz verdiği millî eldivenin adı Fransız ekibi Monaco ile anılıyor.

Trabzonspor Onuachu için geri sayımda! Atan geliyor tutan gidiyor - 2. Resim

Yönetimin beklentisi 15 milyon avro civarında olsa da 7-8 milyon avroyu gözden çıkaran Monaco henüz masaya oturmuş değil. Arda Turan’ın başına geçtiği Shakhtar Donetks’in de listesinde olan Uğurcan için Fenerbahçe ve Galatasaray da devrede. Çakır’ın ailesi eğer Avrupa olmazsa İstanbul’u istiyor. Trabzonspor ise tepki almamak için iç pazara soğuk bakıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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