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Trabzonspor'dan Victor Nelsson’a veto! Fatih Tekke transferi istemedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;dan Victor Nelsson’a veto! Fatih Tekke transferi istemedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, Trabzonspor'a önerildi. Ancak teknik direktör Fatih Tekke, Danimarkalı stoper için olumsuz rapor verdi.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi savunma hattı için arayışlar sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Roma'da forma şansı bulamayan Victor Nelsson, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.

Trabzonspor'dan Victor Nelsson’a veto! Fatih Tekke transferi istemedi - 1. Resim

FATİH TEKKE SICAK BAKMADI

Ancak teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray'dan İtalya'ya kiralık giden Danimarkalı stoper için gelen bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, kadro planlamasında Nelsson'u düşünmediğini net bir şekilde yönetime iletti.

Trabzonspor'dan Victor Nelsson’a veto! Fatih Tekke transferi istemedi - 2. Resim

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla yalnızca 5 maçta süre alabildi. Avrupa'da tutunamayan Nelsson'un adı Süper Lig'den başka takımlarla da anılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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