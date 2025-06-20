Trabzonspor'un odaklandığı Axel Tuanzebe çok yönlü bir isim! Joker savunmacı

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Uğurcan Çakır’ı satışı gündemde olan ve Edin Visca’yı da kadroda tutacak olan bordo mavililerde forvet için Paul Onuachu, savunma için de Axel Tuanzebe isimleri ön palana çıktı.

Hatta Başkan Ertuğrul Doğan, iki ismi de dillendirdi. Doğan, Tuanzebe’yi hocaları Fatih Tekke’nin de beğendiği ve istediği bir oyuncu olarak aktardı. Ki futbolcunun özelliğine bakıldığında çok yönlü olması ve bonservis olayının bulunmaması büyük avantaj.

TEKLİFE SICAK

Manchester United altyapısından yetişen sonrasında Aston Villa, Napoli, Stoke City gören savunma oyuncusu son olarak küme düşen Ipswich Town forması giyiyor. 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek Demokratik Kongolu stoper sağ bek ve ön libero özelliğiyle de dikkati çekiyor. Fatih Tekke ise oyuncuyu sağ stoper olarak düşünüyor. Kariyerinde iki yıla kadar sakatlık sıkıntısı çeken ve bu anlamda soru işareti oluşturan 27 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor.