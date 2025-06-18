Trabzonspor, Paul Onuachu'da mutlu sona yakın! Paul yolda

Başkan Ertuğrul Doğan, eski golcüleri için görüştüklerini ve mesafe aldıklarını belirtirken, sağ bek Tuanzebe’ye de ilgilerinin olduğunu açıkladı. Doğan, 4 yabancı oyuncuya da teklif geldiğini söyledi.

HASAN SARIÇİÇEK'İN HABERİ - Transferin sessiz takımı Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan ses verdi bilgilendirme yaptı.

Bordo mavililerin patronu, “Christos Zafeiris gündemimizde yok, Albert Groanbek yok, Mamadou Sarr yok, Timo Werner yok, Gökhan Sazdağı yok, Maestro yok, Caleta-Car yok, Duda yok. İrfan Can Kahveci için de “Gündemimizde yok” derken “Göztepe’den Romulo beğendiğimiz bir oyuncu ancak henüz bir gelişme bulunmuyor. Axel Tuanzebe (Ipswich’in sağ beki) de izleme ekibi ve hocamızın beğendiği bir oyuncu, konuşuyoruz” ifadesini kullandı.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE

Doğan, forvet için de “Paul Onuachu gündemimizde. Görüşmeye (Southampton) devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız” diye konuştu. Ekonomik anlamda kontrollü hareket ettiklerini belirten Doğan “Fatih Hoca da bu konuya çok dikkat ediyor. Transfer konusunu hocamızın talebine göre yapıyoruz. Belirlediği önemli oyuncular var. Rakiplerle yarışmayı en çok ben istiyorum ama gerçeklerimiz var” dedi. Başkan, dört yabancıya da teklif olduğunu ve konuşulan rakamların 10 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

KOMBİNE VE BİLET FATURAYI ÖDEMİYOR

Kulübe destek verilmesi gerektiğini belirten ve sponsor azlığından yakınan Doğan “Rakiplerimiz statlarından 100 milyon para kazanırken biz zarar ediyoruz. Sattığımız kombine ve bilet, stadyumun güvenlik ve elektrik maliyetlerini karşılamıyor” dedi. Doğan, Şenol Güneş’in de şu an kulüp içinde çalışmayı uygun görmediğini söyledi.