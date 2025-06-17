Trabzonspor'da acı gerçek: Artık deniz bitti! Stadın elektrik faturasını bile karşılamıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken; kulübün ekonomik durumuna dair çarpıcı bir itirafta bulundu. "Yıllarca bir yere gelinmiş, artık orada deniz bitti ve dönmek gerekiyor" uyarısı yapan Doğan, "100 milyon" olarak duyurduğu rakiplerinin stat gelirleri ile Akyazı Stadyumu'ndaki (sponsorluk anlaşması gereği Papara Park) kombine satışını karşılaştırdı.

Trabzonspor, Onvo firması ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine katılan Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün mali yapısı hakkında bilgi verdi. Sermaye artırımı sürecinin kısa asüre içinde başlayacağını dile getiren Doğan, stat geleri konusunda rakiplerinin çok gerisinde kaldıkları itirafında bulundu.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTIK AMA HALA GELİRİMİZİ KULLANAMIYORUZ"

Harcamalara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıkmış olmasına rağmen hala gelirlerini kullanamıyor. Önümüzdeki günlerde sermaye artırımı sürecimiz başlayacak. Bundan sonra biraz daha rahatlayan bir kulüp olacağız ve harcamalarımızı buna göre planlamamız lazım. Fatih Tekke de bu konuya çok dikkat ediyor. Transfer konusunu hocamızın talebine göre yapıyoruz. Belirlediği önemli oyuncular var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Rakiplerle yarışmayı en çok ben istiyorum ama gerçeklerimiz var. Bu borçları kontrol altına almamız gerekiyor, benim de hedefimde sadece zirve var" dedi.

"HEPSİ 10 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE"

Yabancı oyuncular için ciddi transfer teklifleri geldiğini duyuran bordo-mavili kulübün başkanı, "Borcu kapatma konusunda ciddi çalışmalarımız var ama hala istediğimiz noktada değiliz. İstesek 5-6 oyuncuyu verecek durumdayız. Bu, orada bazı şeyleri değiştirdiğimizi gösteriyor. Gönül ister ki her aldığın transfer tutsun ama dünya üzerinde böyle bir durum yok. Tabii ki teknik direktörün görüşünü izleme ekibiyle değerlendirip, devam ediyoruz. Yabancı oyuncularımıza ilişkin ciddi rakamlar konuşuluyor, hepsi 10 milyonun üstünde. Edin Visca o dönemki hocamızın talebiyle alındı, Fatih Tekke de takımda tutulmasını istiyor. Kariyerini ispatlamış, Türkiye'de istatistiksel açıdan en önemli oyunculardan. Tecrübesiyle bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"KOMBİNEDE RAKİPLER 100 MİLYON KAZANIYOR, BİZ ZARAR EDİYORUZ"

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için yapacakları transfer sayısını açıklayan Doğan, "Fatih Tekke'nin raporu var ve bu doğrultuda çalışıyoruz. 5-6 transfer görünüyor şu anda. Gidenler olursa tabii sayı artabilir. Maliyetini karşılayamadığın bir takımı kurmanın karşılığı yok, bu daha önce denendi ve hüsranla sonuçlanıyor. Rakiplerimiz statlarından 100 milyon para kazanırken biz zarar ediyoruz. Sattığımız kombine ve bilet, stadyumun güvenlik ve elektrik maliyetlerini karşılamıyor. Ben ayrıldıktan sonra biri geldiğinde nasıl destek olunacağını göstereceğim. Kulüp yıllarca bir yere gelmiş artık orada deniz bitti dönmek gerekiyor. Bu gerçeğe göre hareket ediyoruz. Borcumuzu 2 milyarın altına indirip faiz yükünden kurtulmuş olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BASKETBOLDA HEDEF 4-5 MİLYON EUROLUK TAKIM

Basketbol şubesine de değinen Trabzonspor Başkanı, "Basketbolda gelir kalemleri çok düşmüş durumda. Hedefimiz play-off oynayan yarışmacı bir takım. 4-5 milyon euroluk bir takım hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.