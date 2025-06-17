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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için resmi açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin transfer listesinde! Trabzonspor&#039;dan Uğurcan Çakır için resmi açıklama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde geleceği merak konusu olan takım kaptanı Uğurcan Çakır hakkında resmi açıklama geldi. Başkan Ertuğrul Doğan, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde olduğu konuşulan milli kaleci için tartışmalara nokta koydu.

Şampiyon Galatasaray ve Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız kulübü Monaco'nun da radarında olduğu iddia edilen Uğurcan Çakır için en net açıklama Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için resmi açıklama - 1. Resim

Galatasaray, 14 yıl sonra Türkiye'den ayrılan Fernando Muslera'dan boşalan kaleyi tecrübeli file bekçisine emanet etmek isterken; Fenerbahçe'nin ise Uğurcan ile sürpriz bir anlaşmaya imza atabileceği konuşuluyor. Süper Lig'de 2 dev kulübün yanı sıra Monaco'nun da milli file bekçisi için transfer yarışına girdiği öne sürülüyor.

"TRABZONSPOR'DA FUTBOLU BIRAKSIN"

Başkan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım. Buna rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan bu takımın kaptanı. Aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için resmi açıklama - 2. Resim

"AVRUPA İÇİN SÖZÜMÜZ VAR"

Uğurcan Çakır'a Avrupa'ya transferi konusunda için söz verdiklerini belirten Doğan, "Uğurcan'a Avrupa ile ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştim. Şu anda herhangi bir kulüpten resmi teklif yok" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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