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Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a kötü haber! Uğurcan Çakır'a izin çıkmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılması sonrası Uğurcan Çakır'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı konuşuluyor. Trabzonspor'un başarılı kalecisi için bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın kararını verdiği öne sürüldü.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Fernando Muslera ile yolların ayrılması sonrası kaleci transferi için arayışlarını hızlandırdı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın, sarı-kırmızılıların gündemine geldiği iddia edildi.

Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a kötü haber! Uğurcan Çakır'a izin çıkmadı - 1. Resim

ÖNCELİK YURT DIŞI

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; sarı kırmızılı kulüp, Uğurcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kalecinin, Trabzonspor'un çıkarlarının korunduğu bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili yönetimin, Uğurcan Çakır için öncelikle yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek istediği ortaya çıktı.

MONACO'DAN 6 MİLYON EURO

Fransız kulübü Monaco'nun, Uğurcan Çakır için 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, yönetimin bu teklifi yetersiz bulduğu iddia edildi.

Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a kötü haber! Uğurcan Çakır'a izin çıkmadı - 2. Resim

GALATASARAY'A KAPILARI KAPATTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Uğurcan Çakır'ın muhtemel transferi konusunda, "Yurt içine satılması mümkün değil" ifadelerini kullanarak, Galatasaray'a kapıları kapattığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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