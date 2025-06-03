Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a kötü haber! Uğurcan Çakır'a izin çıkmadı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılması sonrası Uğurcan Çakır'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı konuşuluyor. Trabzonspor'un başarılı kalecisi için bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın kararını verdiği öne sürüldü.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Fernando Muslera ile yolların ayrılması sonrası kaleci transferi için arayışlarını hızlandırdı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın, sarı-kırmızılıların gündemine geldiği iddia edildi.

ÖNCELİK YURT DIŞI

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; sarı kırmızılı kulüp, Uğurcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kalecinin, Trabzonspor'un çıkarlarının korunduğu bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili yönetimin, Uğurcan Çakır için öncelikle yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek istediği ortaya çıktı.

MONACO'DAN 6 MİLYON EURO

Fransız kulübü Monaco'nun, Uğurcan Çakır için 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, yönetimin bu teklifi yetersiz bulduğu iddia edildi.

GALATASARAY'A KAPILARI KAPATTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Uğurcan Çakır'ın muhtemel transferi konusunda, "Yurt içine satılması mümkün değil" ifadelerini kullanarak, Galatasaray'a kapıları kapattığı öğrenildi.