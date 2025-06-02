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Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı!

Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımımızda sakatlık şoku yaşanıyor. ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar öncesi Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı! - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun, Almanya'daki muayene ve tetkikler sonucunda özel maçlar dönemine kadar tam olarak sağlığına kavuşamayacağı belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca, A Milli Takım sağlık ekibinin kampta yaptığı kontrollerde Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlıklarının da özel maçlar döneminde geçmeyeceği tespit edildi. 

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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