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Galatasaray'da kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine Inaki Pena gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da kaleci operasyonu! Muslera&#039;nın yerine Inaki Pena gündemde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera'ya veda ederken gözünü eski yıldızı Inaki Pena'ya çevirdi. İspanyol file bekçisi, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması hızla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, 14 sezon boyunca takımın kalesini koruyan ve kaptanlığını üstlenen Fernando Muslera'ya veda ederken, yeni bir file bekçisi arayışına girdi.

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine Inaki Pena gündemde - 1. Resim

CİMBOM'UN LİSTESİNDE

Barcelona altyapısından yetişen 26 yaşındaki Inaki Pena, Cimbom'un listesine girdi. Pena'ya La Liga'dan ve Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtilirken, Mundo Deportivo'nun haberine göre en ciddi talipler Celta Vigo ve Galatasaray.

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine Inaki Pena gündemde - 2. Resim

Celta Vigo'nun genç bir kadro kurmayı hedeflediği, Galatasaray'ın ise Pena'yı 2021/22 sezonunda kiralık oynadığı dönemdeki performansı nedeniyle yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine Inaki Pena gündemde - 3. Resim

Bu sezon 23 maçta forma giyen ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapatan Pena’nın önceliğinin La Liga’da kalmak olduğu ifade edilse de, geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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