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Mertens Türkiye'ye veda etti! Galatasaray'da duygusal ayrılık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mertens Türkiye&#039;ye veda etti! Galatasaray&#039;da duygusal ayrılık
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. 38 yaşındaki Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan ve sarı-kırmızılılarla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Dries Mertens'in, Türkiye macerası sona erdi. Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte ülkeden ayrıldı.

Mertens Türkiye'ye veda etti! Galatasaray'da duygusal ayrılık - 1. Resim

38 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya gitti.

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz hafta gerek Yenikapı Etkinlik Alanı gerekse de Rams Park'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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