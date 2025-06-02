Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e zam dopingi! Yeni sözleşme masada

Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanche'i uzun yıllar kadrosunda tutmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, 3.2 milyon euro olan maaşı 5 milyon euro’ya çıkarmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon savunmanın bel kemiği olan Davinson Sanchez'in uzun yıllar takımda kalmasını istiyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızla yeni bir sözleşme yapmak için harekete geçti.

Normal şartlarda 28 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak Galatasaray, Sanchez'i kaptırmak istemiyor ve maaşında iyileştirmeye giderek yıldız oyuncunun gönlünü kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray, Sanchez'e ödediği yıllık 3,2 milyon euroyu, en az 5 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Sanchez'in menajeri İstanbul'a davet edilirken, taraflar arasında görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 76 maça çıkan Sanchez, 8 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.