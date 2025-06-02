İlkay Gündoğan, Cimbom'a yeşil ışık yaktı: "Galatasaray çocukluk aşkım"

City’den ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu kendisine yeni bir yol haritası çizmek istiyor ve sarı kırmızılı forma hayali onu G.Saray’a her gün biraz daha yaklaştırıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Türkiye Gazetesi'nin, geçtiğimiz hafta duyurduğu İlkay Gündoğan-Galatasaray görüşmesinde yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Temsilciliğini yapan amcası İlhan Gündoğan, Manchester City’den bedelsiz olarak çıkış yapabileceklerini iletti.

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Sarı kırmızılı renklere gönül verdiği herkesçe bilinen İlkay Gündoğan da yöneticilere transfer zirvesinde teklife olumlu baktığını “Kariyerimde hedeflerimin tamamına ulaştım. Sadece birisi dışında. Gerçekleştiremediğim tek hayalim var, o da Galatasaray forması giymek. Galatasaray benim çocukluk aşkım” sözleriyle ortaya koydu.

7 MİLYON AVRO İSTEDİ

Galatasaray Kulübü de bunun üzerine İlkay Gündoğan için teklif hazırlamaya başladı. İlkay’ın beklentisi 7 milyon avro yıllık ücret olurken sarı kırmızılılar bu rakamı pazarlıklarda daha aşağı çekmek için uğraşacak.

Yıllarca Manchester City forması giydikten sonra Barcelona’ya transfer olan İlkay, Katalan ekibinde aradığını bulamayınca Pep Guardiola’nın çağrısıyla geri dönmüş ancak Manchester ekibi sezona erken havlu atınca şampiyonluğu Liverpool kazanmıştı. İlkay, yeni bir yapılanmaya gidecek olan City’de görevini tamamladığını düşünüyor, kendisine yeni bir yol haritası çizmek istiyor.

BU DEFA YAKIN

Galatasaray’ın İlkay, İlkay’ın Galatasaray aşkı bu defa mutlu sonla bitecek gibi görünüyor. Manchester City ile İstanbul’da Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran 34 yaşındaki oyuncunun rotası İstanbul olacak gibi görünüyor.