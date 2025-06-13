Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 22:45 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 22:48 - Güncelleme:

Galatasaray’daki efsanevi kariyerine veda eden Fernando Muslera’nın yeni kulübü netleşti. Tecrübeli kaleci, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes LP ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 13 yılın ardından Galatasaray’a veda eden Fernando Muslera, kariyerine Güney Amerika’da devam edecek. İlgili Haber Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray'ın rakibi Manchester United Luis Merlo'nun haberine göre 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, Arjantin temsilcisi Estudiantes LP ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Muslera’nın ülkesinin köklü kulüplerinden Penarol’dan da aynı süre için teklif aldığı ancak maaş farkı nedeniyle tercihini Estudiantes’ten yana kullandığı öğrenildi. 2011 yılında Lazio’dan transfer edilen Muslera, Galatasaray’da forma giydiği süre boyunca 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran