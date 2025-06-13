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Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’daki efsanevi kariyerine veda eden Fernando Muslera’nın yeni kulübü netleşti. Tecrübeli kaleci, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes LP ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 13 yılın ardından Galatasaray’a veda eden Fernando Muslera, kariyerine Güney Amerika’da devam edecek.

Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! - 1. Resim

Luis Merlo'nun haberine göre 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, Arjantin temsilcisi Estudiantes LP ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! - 2. Resim

Muslera’nın ülkesinin köklü kulüplerinden Penarol’dan da aynı süre için teklif aldığı ancak maaş farkı nedeniyle tercihini Estudiantes’ten yana kullandığı öğrenildi. 

Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! - 3. Resim

2011 yılında Lazio’dan transfer edilen Muslera, Galatasaray’da forma giydiği süre boyunca 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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