Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray'ın rakibi Manchester United

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen’in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız için Premier Lig devi Manchester United yeniden masaya oturdu.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu kadroda tutmak için tüm şartları zorluyor.

AL HİLAL'İ REDDETTİ, GÖZLER AVRUPA'DA

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in sunduğu yüksek maaşlı teklifi reddeden Osimhen, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray bu süreçte elini çabuk tutmak isterken, zorlu transfer yarışında yalnız değil.

Foot Mercato'nun haberine göre, Manchester United, Osimhen transferi için yeniden Napoli ile temasa geçti. İngiliz kulübünün geçtiğimiz ay yaptığı teklifi tekrar masaya koyduğu belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın, bonuslarla birlikte 75 milyon euro bonservis ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi. İngiliz kulübün, Napoli ile bonservis bedelini görüştüğü öğrenildi.