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Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray'ın rakibi Manchester United

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray&#039;ın rakibi Manchester United
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen’in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız için Premier Lig devi Manchester United yeniden masaya oturdu.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu kadroda tutmak için tüm şartları zorluyor.

Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray'ın rakibi Manchester United - 1. Resim

AL HİLAL'İ REDDETTİ, GÖZLER AVRUPA'DA

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in sunduğu yüksek maaşlı teklifi reddeden Osimhen, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray bu süreçte elini çabuk tutmak isterken, zorlu transfer yarışında yalnız değil.

Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray'ın rakibi Manchester United - 2. Resim

Foot Mercato'nun haberine göre, Manchester United, Osimhen transferi için yeniden Napoli ile temasa geçti. İngiliz kulübünün geçtiğimiz ay yaptığı teklifi tekrar masaya koyduğu belirtildi.

Victor Osimhen için yarışa girdiler! Galatasaray'ın rakibi Manchester United - 3. Resim

Kırmızı Şeytanlar'ın, bonuslarla birlikte 75 milyon euro bonservis ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi. İngiliz kulübün, Napoli ile bonservis bedelini görüştüğü öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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