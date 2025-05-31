Fransız basını duyurdu: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan iki talip var

Süper Lig'de 51 puanla sezonu 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirdi. Tecrübeli file bekçisine, Avrupa'dan 2 kulübün talip olduğu iddia edildi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta mücadele etti. 29 yaşındaki kaleci için Avrupa'dan 2 kulübün harekete geçtiği konuşuluyor.

MONACO RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Sözcü'nün Fransız basınından L'Equipe'ten aktardığına göre; kaleci arayışında olan Monaco, Uğurcan'ı kadrosuna katmak fırsat kolluyor. Monaco yönetiminin, başarılı kalecinin durumu hakkında bilgi edinmek için ilk adımları attığı ve resmi görüşmelere hazırlandığı belirtildi.

"BURNLEY TEKLİF HAZIRLIĞINDA"

L'Equipe, İngiliz Burnley Kulübü'nün de Trabzonsporlu oyuncu için devrede olduğunu yazdı. Haberde, Burnley'nin Trabzonspor'a teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR'UN UĞURCAN PLANI

Öte yandan bordo-mavili yönetimin, Uğurcan Çakır'ı Süper Lig'de bir kulübe göndermek istemediği, deneyimli file bekçisinin Avrupa'ya transferine sıcak baktığı ifade edildi.