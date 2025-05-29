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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Hüseyin Türkmen&#039;in sözleşmesi feshedildi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor, uzun yıllardır kulüpte forma giyen futbolcu Hüseyin Türkmen ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken "Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız. Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur. Hüseyin Türkmen’e, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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