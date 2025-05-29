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Trabzonspor'dan Malili genç yeteneğe çılgın teklif! Galatasaray ve Beşiktaş da devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;dan Malili genç yeteneğe çılgın teklif! Galatasaray ve Beşiktaş da devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ortaya sahaya transfer yapmak için harekete geçen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerin, 22 yaşındaki Malili için ilk teklifi gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Yeni sezona Fatih Tekke yönetiminde iddialı başlamak isteyen Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. 

Sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün radarında olan 'solak' lakaplı Mamadou Sangare, Trabzonspor'un da hedefinde. Bordo mavililer, yetenekli Malili orta saha oyuncusunu transfer etmek için elinden geleni yapmaya kararlı.

İLK TEKLİF GÖNDERİLDİ

Africafoot'un haberine göre; görüşmelere başlanması için Rapid Wien'e yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif gönderildi. Ancak genç futbolcunun birçok talibi var. Sangare ile bordo mavililerin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Feyenoord ve Strasbourg da yakından ilgileniyor.

Feyenoord'un devre arasında Malili futbolcu için yaptığı 8 milyon euroluk teklifin Rapid Wien tarafından reddedildiği kaydedildi.

İSTENEN BONSERVİS 15 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Avusturya ekibinin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mamadou Sangare'yi satmayı düşünmediği belirtildi.

Rapid Wien olası bir transferi değerlendirmek için ise 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Genç futbolcunun ise takımdan ayrılmak istediği ve yönetime bu konuda talepte bulunacağı belirtiliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ...

Bu sezon 44 maça çıkan ve 3 gol atıp 3 de asist kaydeden genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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