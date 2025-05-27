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İşin özeti Malheiro! Trabzonspor'da çarpıcı tablo

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşin özeti Malheiro! Trabzonspor&#039;da çarpıcı tablo
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavili takımda Banza’dan sonra sezonun en golcü ismi Portekizli sağ bek oldu…

Trabzonspor, sahasındaki son maçında Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak taraftarlarını bir kere daha hayal kırıklığına uğrattı.

İşin özeti Malheiro! Trabzonspor'da çarpıcı tablo - 1. Resim

Yerel basın “Bu şehir bunu hak etmiyor” başlıklarını atarken, takımın sağ beki Pedro Malheiro; sezonu özetleyen bir tablo ortaya koydu.

İşin özeti Malheiro! Trabzonspor'da çarpıcı tablo - 2. Resim

19 golü bulunan Simon Banza’nın ardından Trabzonspor’un en golcü ismi 6 golle Malheiro oldu. 5 de asisti bulunan Portekizli oyuncu bu performansıyla forvet ve orta saha oyuncularına “Bunlar ne iş yapıyor?” dedirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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