Arjantinli yıldıza Trabzonspor kancası! Menajerle ilk görüşme tamam

Yeni sezona Fatih Tekke yönetiminde iddialı başlamak isteyen Trabzonspor, kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Orta saha için rotasını İtalya'ya çeviren bordo mavililer, Arjantinli yıldız için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

2024-2025 sezonunda umduğunu bulamayan ancak önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Birçok mevkide yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen bordo mavililerin öncelikleri arasında orta saha yer alıyor. Rota ise İtalya...

MENAJERLE TEMAS KURULDU

Europa Calcio kaynaklı habere göre; Trabzonspor, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Leandro Paredes için transfer girişimlerine resmen başladı. Bordo mavili yönetimin oyuncunun menajeriyle teması kurduğu, transfer sürecine dair detayların masaya yatırıldığı iddia edildi.

3 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcu için yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor. Roma ile sözleşmesi devam eden Paredes'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro seviyesinde.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes için şu an en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia ediliyor.

Paredes bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.