Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arjantinli yıldıza Trabzonspor kancası! Menajerle ilk görüşme tamam

Arjantinli yıldıza Trabzonspor kancası! Menajerle ilk görüşme tamam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arjantinli yıldıza Trabzonspor kancası! Menajerle ilk görüşme tamam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona Fatih Tekke yönetiminde iddialı başlamak isteyen Trabzonspor, kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Orta saha için rotasını İtalya'ya çeviren bordo mavililer, Arjantinli yıldız için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

2024-2025 sezonunda umduğunu bulamayan ancak önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Birçok mevkide yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen bordo mavililerin öncelikleri arasında orta saha yer alıyor. Rota ise İtalya...

MENAJERLE TEMAS KURULDU

Europa Calcio kaynaklı habere göre; Trabzonspor, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Leandro Paredes için transfer girişimlerine resmen başladı. Bordo mavili yönetimin oyuncunun menajeriyle teması kurduğu, transfer sürecine dair detayların masaya yatırıldığı iddia edildi.

3 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcu için yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor. Roma ile sözleşmesi devam eden Paredes'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro seviyesinde.

Arjantinli yıldıza Trabzonspor kancası! Menajerle ilk görüşme tamam - 1. Resim

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes için şu an en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia ediliyor. 

Paredes bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Japon bilim adamları Şanlıurfa'ya geliyor! Dünyanın en büyük arkeoloji projesi hayata geçecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'dan Mourinho kararı! Bizzat Ali Koç'a iletti - SporKritik görüşmede 'Mourinho' sözleriSergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti! "Neden hocalık yapamadığının kanıtı" - SporSergen Yalçın seçti: İşte sezonun en iyi 11'i"Başarının sırrı 'aile' olmak" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - Spor"Başarının sırrı 'aile' olmak"Süper Lig'de Hikmet Karaman sürprizi! Türkiye'ye geri dönüyor - SporSüper Lig'de Hikmet Karaman sürpriziFatih Sultan Mehmet Köprüsü sarı kırmızıya büründü - SporFatih Sultan Mehmet Köprüsü sarı kırmızıya büründüFenerbahçe Beko, Euro League şampiyonluğu için sahada! Sana kupa yakışır Fener - SporKanarya Euro League şampiyonluğu için sahada!
Sonraki Haber Yükleniyor...