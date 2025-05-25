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Trabzonspor, Ajax'a sattığı oyuncusunu istiyor: Yuvaya dön Ahmetcan!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, Ajax&#039;a sattığı oyuncusunu istiyor: Yuvaya dön Ahmetcan!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer üç sezon önce 9,5 milyon avroya Hollanda ekibine giden genç savunmacıyı kiralayacak.

Trabzonspor, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. 2022 yılında 9,5 milyon avro karşılığında Ajax’a transfer olan 22 yaşındaki stoper için bordo mavililer resmî teklif hazırlıyor.

Trabzonspor, Ajax'a sattığı oyuncusunu istiyor: Yuvaya dön Ahmetcan! - 1. Resim

Bordo mavililerin Ahmetcan Kaplan için Hollanda ekibine kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Ajax’ta fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu Trabzonspor’a dönmeye sıcak bakıyor.  

Trabzonspor, Ajax'a sattığı oyuncusunu istiyor: Yuvaya dön Ahmetcan! - 2. Resim

YENİ HOCA BEKLENİYOR

Son beş haftaya 9 puan farkla girdiği ligde şampiyonluğun PSV’ye kaptırılmasıyla teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrılmıştı. Hollanda ekibinde Ahmetcan Kaplan ile ilgili kararı yeni teknik direktörün vereceği ifade edildi. Ahmetcan, Ajax formasıyla Eredivisie, UEFA Avrupa Ligi ve Hollanda Kupası’nda toplam 12 maçta görev aldı.

Görevden ayrılan Farioli ile yıldızı barışmayan Ahmetcan Kaplan yeni hocanın kararını bekliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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