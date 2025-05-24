Değişim zamanı! Trabzonspor'da hem kadro hem de anlayış yenilenecek

Bordo mavililer, en az 10 oyuncuyla yollarını ayıracak. Yönetime rapor veren Tekke takıma doğrudan skor katkısı yapacak, topa hükmeden dinamik oyuncular istedi…

Bu sezon beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı. Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda kapsamlı bir değişim sürecine giriyor.

Yönetim sezon biter bitmez ilk olarak Tekke’nin üstünü çizdiği isimlerle yolları ayıracak. Savic, Nwakaeme ve Visca gibi oyunculara güle güle denilecek. Ancak bu üç ismin sözleşmelerinin devam etmesi, kulübü yaz transfer döneminde zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.

MALİYET AZALTILACAK

Fatih Tekke’nin önceliği, takımın oyun kalitesini ve temposunu yukarı çekmek. Bu doğrultuda hücum hattı, orta saha ve savunma bölgelerine takviye planlanıyor. Takıma doğrudan skor katkısı yapabilecek, topa hükmedebilen ve dinamik bir yapı kazandıracak oyuncular hedefleniyor.

Takımın maliyetini azaltmak için de adım atılacak. Cham, Mendy, Malheiro, Lundstram, Draguş, Ozan ve Okay gibi isimlere uygun teklifler gelmesi hâlinde bu oyuncuların satışına onay verilecek.